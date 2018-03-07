Hakkari’de gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü, 112 Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü ve UMKE ile müşterek Hakkari İbn-i Sina Mesleki ve Teknik ve Gazi Mustafa Kemal Anadolu liselerinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Oktay Kızılkaya, Acil Durum Personel Sorumlusu Muhabbet Özdemir ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar ve Gazi Mustafa Kemal Anadolu liselerinin okul müdürleri katıldı.

Senaryonun okunması ile başlayan tatbikatta, siren sesinin çalınması ile birlikte öğrenciler ellerini başının üstüne koyarak, koşarak okulu boşalttılar. Bazı görevliler ise; bilgisayar ve evrak klasörlerini yanlarına alarak dışarı çıktılar.

Okulun boşaltılması ile birlikte yangın söndürülerek mevcut yaralılar kurtarıldı. Yardım, yangın tüpü kullanma ve söndürme teknikleri uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi.

Ayrıca, senaryo gereği okulun üst katlarında mahsur kalan iki öğrenci ise gerçeği aratmayan sahnelerle itfaiye ve UMKE tarafından kurtarılması büyük alkış aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Oktay Kızılkaya, öğrencilere depremin olduğu ilk anda panik yapmadan bulundukları yerde hayat üçgeni oluşturmalarını ve çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmelerini istediklerini söyledi. Kızılkaya, “İlk sarsıntı geçtikten sonra iki dakika içinde okulu tahliye etmelerini sağladık. Bunu da başarıyla uyguladılar. Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda ne yazık ki depremlerin ne zaman olacağı henüz bilinememektedir. O halde bize düşen her duruma karşı her zaman hazırlıklı olmaktır. Afetlere karşı zihnen (bilgi ve plan ile), manen (dua ile) ve madden (tedbir ile) hazır olursak, afetlerden kaynaklanan sıkıntıları daha kolay atlatabiliriz. Mili Eğitim Müdürlüğü olarak afetlere karşı farkındalık oluşturmak, bilinç geliştirmek ve önceden hazırlıklı olmak için bu tatbikatlara önem veriyoruz. Tatbikatın gerçekleştirilmesinde desteklerinden ötürü tüm paydaşlarımıza İl Milli Eğitim Müdürümüz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler ise, depremin gerçeği aratmadığını ve çok heyecanlı geçtiğini söylediler.

Yangın ve deprem tatbikatı, çekilen hatıra fotoğrafı ve tatbikata katılan ekiplere verilen yemek ikramının ardından sona erdi.