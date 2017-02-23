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Hakkari’de PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Hakkari polisi tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Hakkaride PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

23 Şubat 2017 19:57

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “16 Şubat 2017 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce hakkında yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 17 Şubat 2017 günü sevk edildiği adli makamlarca “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ayrıca Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma gereği hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı bulunan A.Ç. isimli şahıs ilimiz Şemdinli ilçesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış, 20 Şubat 2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
 

Etiketler: Hakkari Valiliği, operasyon, PKK/KCK


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