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Hakkari'de PKK'ya ait çok sayı mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya ait çok sayı mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya ait çok sayı mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayı mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Eylül 2018 günü ilimiz merkez Oğul köyü Fak Tepe kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 13 adet RPG-7 roket atar mermisi ve sevk fişeği, 17 adet el bombası, 210 adet Bixi mermisi ve 120 adet AK-47 Kalaşnikof mermisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Feyzullah Taş

 

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