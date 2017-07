Hakkari’den İsrail’e tepki

H. Sait Cami çıkışında Hakkari Anadolu Platformu, Hakkari İnsan ve Medeniyet Hareketi, Hakkari İyilik- Der, HUDER ve ÖNDER adına ortak basın açıklaması düzenlendi. Üzerinde “Mescid-i Aksa’ya sahip çık” yazılı pankart açılırken, grup adına da Orhan Temel basın metnini okudu.

Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa’nın avlusunda 3 Filistinli gencin işgalci İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini ifade eden Temel, “Bir taraftan Gazze’ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan Kudüs’te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaktadır. İsrail; Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında yaşayan Müslümanlara yönelik fiziki ve psikolojik saldırılarını da her geçen gün artırmaktadır. Son dönemde Kudüs’te ezanın yasaklanması, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması, ardından kapılarına metal arama dedektörlerinin yerleştirilmesi, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere yönelik saldırılar sonrasında Kudüs’te yaşayan Filistinliler tüm bu olanlara karşı tepki göstermişlerdir. İnsanın en kutsalı dokunulmazı olan yaşam hakkı, ibadet özgürlüğü, Kudüs ve Mescidi Aksa, uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altında olmalıdır. Türkiye’den çağrı yapıyoruz. İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir. Mescid-i Aksa derhal ibadete açılmalı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki tüm kutsal mekânlar Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunmalıdır. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmalar, devletler, birlikler derhal bu işgal ve saldırılara son verecek tedbirleri almalıdır. Hangi amaçla kurulmuş, hangi görüşte olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşları ve inisiyatif grupları Filistin halkıyla dayanışma içerisine girmeli ve eylemlerle kampanyalarla onlara destek verilmelidir. Bizler Kudüs’ün tamamen özgür olması, Mescid-i Aksa’nın ibadete açılması, ezanın Kudüs’ün her yerinde okunabilmesi, hapsedilen Filistinlilerin serbest bırakılması, Filistinlilere yönelik zulmün son bulması için Türkiye’nin dört bir yanında Filistin halkıyla dayanışma için, özgür Kudüs için meydanlara iniyor, sokaklara çıkıyoruz. Herkesi de Kudüs sokaklarındaki mazlumların sesine ses katmak için bu eylemlere davet ediyoruz” dedi.

Basın açıklaması sonrası “kahrolsun İsrail” sloganları atıldı.