Hakkında 15 yıl hapis bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Olay, Samsun'un İladım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri "yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve konut dokunmazlığını ihlal” suçlarından 15 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası bulunup Sinop Cezaevinden firar ettiği öğrenilen 36 yaşındaki T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay