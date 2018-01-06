Halatı kopan asansörden düşen çift ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Çanaklı Mahallesi Çanaklı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yolu üzerindeki üç katlı müstakil binada meydana geldi. Hatice Demiryürek (52) ve engelli eşi Ali Demiryürek (57) evlerinin üçüncü katına çıkmak üzere kendi imkânları ile yaptırmış oldukları kafes olarak tabir edilen asansöre bindi. Ali Demiryürek tekerlekli sandalyesi ile eşi ise ayakta bindikleri asansör ile evlerinin üçüncü katına çıktıkları anda halatın kopması ile Demiryürek çifti üçüncü kattan aşağı düştüler. Sesi duyan komşuları hemen 112 acil müdahale ekiplerine haber verdiler. Olay yerine ambulans, polis ekipleri ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen iki ayrı ambulans ile asansörden düşen Demiryürek çifti Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Demiryürek çiftinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olayı duyarak eve gelen Demiryürek çiftinin yakınları ise fenalık geçirdi.

Olayı gören komşuları ise Ali Demiryürek’in ayaklarından engelli olduğu ve tekerlekli sandalye kullanarak evinden dışarı çıkabildiğini ve bu yüzden üç katlı müstakil evlerine kafes olarak tabir edilen asansör yaptırdıkların ifade etti. Olayı gören bir komşusu ise Demiryürek çiftinin tam üçüncü kata çıktıkları anda asansörün halatının koptuğunu ve birden üçüncü kattan aşağı düştüklerini ifade etti.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi.

Emre Bozdemir

