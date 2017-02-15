Lüleburgaz Rumeli Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Görçin, 20 günde 2 tır erzak toplandığını kaydetti. 1 tır yardım hedeflerken 2 tır yardım topladıklarını aktaran Görçin, "Yaklaşık 20 gün önce niyet ettik. Halep’teki kardeşlerimize özellikle Rumeli’den, Lüleburgazımızdan da öyle bir yardım konvoyu oluşsun. Allah’ın yardımıyla bu niyetimizden dolayı bir tır beklerken iki tır yardım toplandı. Bunun yaklaşık 40 tonu un, geri kalanı da rahat kullanılabilecek battaniye, yiyecek kolileri ve oradaki insanlara ihtiyaçları giderilebilecek yatak, yorgan, temizlik malzemeleri olarak bir konvoy oluştu" dedi.

"Allah hayırlısıyla varmayı nasip etsin"

Erzakları görevlilere teslim edeceklerini aktaran Görçin, "Bizim bütün amacımız Lüleburgazımıza da böyle bir hayır konvoyu oluşsun sevabını Allah’u teala Lüleburgaz’daki tüm insanlarımızın üzerine eylesin. Kızılay’a teslim edip onların depolarına indirmeyi düşünüyoruz. Allah hayırlısıyla varmayı nasip etsin. Hatay Cilvegöz Sınır Kapısı’na inşallah ulaşacağız" ifadelerini kaydetti.

"Herkes elini taşın altına koydu"

Herkesin elini taşın altına koyduğunu ifade eden Lüleburgaz İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, "Kervanı hazırlayan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Lüleburgaz’ın insanı duyarlı insan, dolu insan, değerleri dopdolu insanlardır. Allah razı olsun. Memleketimizde hayır müesselerine, hayır işlerine daime yardımcı oldunuz. Uzaklardaki bizimle aynı değerlere sahip olan, bizimle beraber aynı değerleri paylaşan Müslüman kardeşlerimizi ihmal etmediniz. Onların akan göz yaşlarını dindirmek için, yaralarını sarabilmek için, acılarını hafifletebilmek için herkes elini taşın altına koydu. Elinden geleni yaptı ve bugünlere gelindi" şeklinde konuştu.

Kaner Akaner

