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Haley'in yerine gelebilecek ismi açıkladı

Haley'in yerine gelebilecek ismi açıkladı
Haley'in yerine gelebilecek ismi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Nikki Haley’in istifasının ardından Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Dina Powell’ı düşündüğünü söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında görevinden istifa edeceğini ilan etmesinden saatler sonra Trump, yeni adayını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, BM temsilciliği için finans şirketi Goldman Sachs eski yöneticisi ve eski Beyaz Saray Danışmanı Dina Powell'ı düşündüğünü söyledi. 

ABD Başkanı Trump, kızı Ivanka'nın göreve geleceği haberlerine ilişkin ise, "Ivanka BM'de inanılmaz olabilirdi ama eğer onu seçersem beni akrabaları kayırmakla suçlayabilirler" dedi.
 

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