Halı ve paspaslar yaşlıları yatağa mahkum ediyor

Kış aylarında yağışlı ve soğuk havalarda buzlu veya karlı zeminde kayarak düşmelerin sayısı özellikle çocuklarda ve yaşlılarda her geçen gün artıyor. Bunun sonucunda kol ve bacaklarda kırıklar, hatta kafa yaralanmaları meydana geliyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Hakan Sezen alınacak bazı basit önlemlerle bu yaralanmaların azaltılabilineceği uyarısında bulunarak “Romatizmal hastalıklar ya da yumuşak doku rahatsızlıkları dediğimiz hastalıklarımız var. Bunlar daha çok genetik hastalıklar olmakla beraber bir çok hastamızda ilkbahar ve sonbaharda artan gezici eklem ağrıları olmaktadır. Bunlar bize baş vurduğunda bir takım laboratuvar tahlilleri yapılmakta, bunlar negatif çıksa bile romatizma belirtisi vermeyen hastalıklardır. Bunlarda ağrı kesici ilaçlar verilebiliniyor daha derine inildiğinde tedaviler gerekiğinde biz bu hastaları fizik tedavi ve romatolojiye sevk etmekteyiz. Bizim açımızdan okulların açılma dönemiyle başlayıp daha sonraki süreçte trafik kazalarının artmasıyla beraber gelişen süreçte en çok çocuk kırıkları kol bacak kırıkları gelmektedir. Çocuk kırıklarında yapılabilecek şey fazla bir şey yok sadece olay mahallinde kısa süreli bir tespit yeterli bunlarda. Sonrasında en kısa sürede en yakın hastaneye nakledilmesi gerekiyor” dedi.

Yaşlılarda kaymaya bağlı kalça kırığı ve el bileği kırığı riskinin arttığına dikkat çeken Sezen, “Öncelikle evdeki halı ve klimleri mümkün olduğu kadar kaldırmak lazım. İkinci olarak kapı eşiklerindeki mermer blogları kaldırmak gerekir. Koridor ve banyolarda, tuvaletlerlede mutlaka tutunma aparatları olmalı. Her hastanın da yanında veya boynunda asılı bir düdük veya bir zil olmak zorunda. Çünkü bu hastaların bir çoğu ayağı takılarak bir yerlerini kırıyor. Yaşlılarda kemik kaynamadığı için tedavi çok zor. Her ne kadar tıpta yenilikler olsa da insandaki yaşlanmayı, yıpranmayı engelleme şansımız yok" şeklinde konuştu.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları