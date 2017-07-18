Halk otobüsünde yumruklar, tekmeler havada uçuştu

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün akşam saatlerinde şehir içinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen genç, yanındaki kız arkadaşına bakarak tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yan koltuktaki yolcuya tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Genç ve yanındaki erkek arkadaşı, diğer kişiyi tekme tokat döverek dışarıya çıkardı. Otobüs dışında da süren kavgada otobüs içinde bulunan diğer sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

Otobüs sürücüsünün haber vermesiyle gelen polis ekibi kavgayı ayırarak iki genci gözaltına aldı.

Sertaç Özdemir