Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 81 ER 415 plakalı Düzce Belediyesi Denetimli Halk otobüsü bir anda önüne bisikletin direksiyonu kıran 11 yaşındaki K.D. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı an ve an otobüsün kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Ali Osman Çatana

