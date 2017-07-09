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Haluk Levent lösemi hastası Yasin'i unutmadı

Sivas'ta yaşayan lösemi hastası 13 yaşındaki minik Yasin'e sanatçı Haluk Levent'ten doğum günü kutlama mesajı geldi.

Haluk Levent lösemi hastası Yasini unutmadı

09 Temmuz 2017 13:27
Haluk Levent lösemi hastası Yasin'i unutmadı - Tıkla İzle

Lösemi hastası 13 yaşındaki Yasin Kerpiç üç yıl önce hastalığa yakalandı. Bu süreçte beyninde tümör de çıkan Yasin ameliyat oldu. Ameliyatın ardından yürümekte zorluk çeken ve ailesinin desteğiyle ayakta durabilen Yasin, Ankara’da kemoterapi ve ışın tedavisi görmeye başladı. Bu süreçte Yasin'in birçok destekçisi oldu. Ünlü sanatçı Haluk Levent de çektiği görüntü ile Yasin'in 13'üncü doğum gününü kutlayarak destek olmaya çalıştı. Sanatçı Haluk Levent gönderdiği görüntüde, "Sevgili Yasin duydum ki beni çok seviyormuşsun canım benim o gün konserim var, kendine çok iyi bak doğum gününü kutluyorum, gelecek doğum gününde beraber olacağız'' dedi. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz 

Etiketler: haluk levent, lösemi, YASİN


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