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Haluk Levent’ten işten atılan işçilere ziyaret

Ünlü şarkıcı Haluk Levent Gebze Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kozmetik bakım ürünleri fabrikasından 116 gün önce işten çıkartılan işçileri ziyaret etti.

Haluk Leventten işten atılan işçilere ziyaret

07 Eylül 2018 10:46

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Organize Sanayi Sitesinde bulunan kozmetik firması Flormar’ın Gebze’deki fabrikasındaki işlerinden sendikalı oldukları iddiası ile 116 gün önce çoğu kadın 120 işçi, 17 işlerinden atılmıştı. 116 gündür eylem yapan işçileri ünlü şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti. AHBAP platformu olarak direnişteki işçilerin okula giden 46 çocuğu için 300’er lira kırtasiye yardımı yaptıklarını duyuran sanatçı, işçilerle beraber şarkılar söyledi. Fabrika önünde şarkılar söyleyen şarkıcı, işçilere başarılar dileyerek alandan ayrıldı. 

Murat Kanber 

 

 

Etiketler: haluk levent

 

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