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Hamburg’u festival havasında temizlediler

Almanlar, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen eylemler sırasında çöp yığınına dönen ve hasar gören sokakları festival havasında temizlediler.

Hamburgu festival havasında temizlediler

09 Temmuz 2017 15:34
Hamburg’u festival havasında temizlediler - Tıkla İzle

Almanya’nın Hamburg kenti 7-8 Temmuz’da ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünyanın gündeminde yer almıştı. Dünya liderlerinin de geldiği Hamburg, zirve boyunca şiddetli protestolara da ev sahipliği yapmıştı. Perşembe günü başlayan protestolara katılan binlerce kişi sokaklarda birçok aracı ateşe vermiş, polisle çatışmıştı. Eylemlerin sona ermesiyle birlikte başlayan temizlik çalışmaları bugün festival havasında sürdü. Büyük hasarın meydana geldiği ve çöp yığınlarının oluştuğu Hamburg sokaklarını temizleme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Bazı vatandaşlar yerleri süpürürken, bazıları da müzikle dans eşliğinde eğlendi. Özel bir temizlik şirketi de temizlik malzemeleri dağıtarak çalışmalara destek verdi. 

Etiketler: Hamburg


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