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Hamile kadına evinin önünde akılalmaz saldırı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi. Ergenekon mahallesinde ikamet eden hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli(32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradı.

Hamile kadına evinin önünde akılalmaz saldırı

08 Aralık 2016 07:33
Hamile kadına evinin önünde akılalmaz saldırı - Tıkla İzle

İddiaya göre kırmızı bir otomobilden inerek, genç kadının spor yaptığı alana gelen şahsın “Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladığı iddia edildi. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ebru Tireli’ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma çarptığı öğrenildi.

"Hamileyim Diyerek Yalvardım"
4 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Tireli’nin yere düştükten sonrada karnına ve yüzüne vuran saldırganın genç kadının çığlık atması üzerine kaçtığı bildirildi. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı içerisinde anlatan Ebru Tireli: “Hamileyim Ne Olur Vurma Diyerek Yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı... Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı” dedi.

“Bebeğimi Kaybedeceğimi Düşündüm”
Tireli sözlerini şu şekil sürdürdü: Bir an için bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Kendime gelir gelmez eşimi aradım, büyük bir şok içerisinde hastaneye geldik ve Hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması... Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum, zaman zaman kızım ile birlikte de o parka gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım. Üzerimde kapşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü“dedi.

Ebru Tireli’nin eşi Akın Tireli ise “Bu şahsın biran önce yakalanarak cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Eşimin başına gelenlere inanmak çok güç. Hamile kadına bu nasıl yapılabilir. Bir saldırgan yüzünden hem eşimden hem de doğmamış çocuğumdan olabilirdim. Bizim hiç bir kimse ile ne kavgamız nede bir husumetimiz var. sasa Adalet karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağız" şeklinde konuştu.

İlker Uyar 


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