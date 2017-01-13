Diğer
Kategoriler

Hamile kadına tekme davası başladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evinin önünde bulunan parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli’ye saldırı iddiası ile tutuklu bulunan Davut K.’nın yargılanmasına Turgutlu Adliyesinde başlandı. Hem Ebru Tireli’ye saldırı hem de N.Ç. isimli kadına cinsel saldırı iddialarıyla hakim karşısına çıkan Davut K., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Hamile kadına tekme davası başladı

13 Ocak 2017 13:17

Yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevinden Turgutlu Adliyesine getirilen Davut K.’nın duruşmasının ilki Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Müşteki Ebru Tireli ve daha önce Davut K. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen, N.Ç.’nin savunmasına ilk duruşmaya 4 avukat katıldı. Bu avukatlardan, Av. Tolga Tireli ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını temsilen Şafak Tarhan müştekilerin bundan sonraki duruşmalarda da savunmasını yapacağı öğrenildi.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Davut K., olay günü araçla kaza yaptığını, aracına çok önem vermesinden dolayı bu kazanın moralini çok bozduğunu ve olay günü alkollü olduğunu ifade ederek, Ebru Tireli’ye kesinlikle fiziki bir temasının olmadığını diğer müşteki N.Ç.’ye de cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti. Mahkemede sanık Davut K.’nın ifadesinin ardından tanıklar dinlendi.

Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Davut K.’nın tutuklu yargılanmasına ve ikinci mahkemenin 3 Şubat 2017 tarihine ertelenmesine karar verildi. Mahkemeye Davut K.’nin eşi ve yakınları da katılırken, Ebru Tireli davaya katılmadı.
Mahkemeye 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleri de katılarak, mahkeme sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı.

İlker Uyar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç