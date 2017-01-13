Yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevinden Turgutlu Adliyesine getirilen Davut K.’nın duruşmasının ilki Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Müşteki Ebru Tireli ve daha önce Davut K. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen, N.Ç.’nin savunmasına ilk duruşmaya 4 avukat katıldı. Bu avukatlardan, Av. Tolga Tireli ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını temsilen Şafak Tarhan müştekilerin bundan sonraki duruşmalarda da savunmasını yapacağı öğrenildi.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Davut K., olay günü araçla kaza yaptığını, aracına çok önem vermesinden dolayı bu kazanın moralini çok bozduğunu ve olay günü alkollü olduğunu ifade ederek, Ebru Tireli’ye kesinlikle fiziki bir temasının olmadığını diğer müşteki N.Ç.’ye de cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti. Mahkemede sanık Davut K.’nın ifadesinin ardından tanıklar dinlendi.

Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Davut K.’nın tutuklu yargılanmasına ve ikinci mahkemenin 3 Şubat 2017 tarihine ertelenmesine karar verildi. Mahkemeye Davut K.’nin eşi ve yakınları da katılırken, Ebru Tireli davaya katılmadı.

Mahkemeye 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleri de katılarak, mahkeme sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı.

İlker Uyar