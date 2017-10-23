Hamilelik döneminde sırt ağrısına dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Evrim Aksoy, “Gebelik yaşayan çoğu kadın hamileliğin bir döneminde sırt ağrısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bu durum daha önceden var olan sırt ağrısı, daha yaşlı anne yaşı, önceki gebeliklerde sırt ağrısı ve çoklu gebeliklerde daha yaygındır. Sırt ağrısı genelde duruş, kas güçsüzlüğü, eklem gevşekliğine bağlıdır ve bunların hepsi hamilelik nedeniyle değişebilir. Çoğu durumda, sırt ağrısının tam nedeni tam olarak belirlenmemiştir çünkü laboratuvar testleri yararlı değildir ve görüntüleme testleri normal gebelik değişiklikleri dışında herhangi bir anormallik göstermez” dedi.

Gebelik sırasında sırt ağrısı için çoğu tedavinin semptomatik olduğunu ifade eden Op.Dr. Aksoy, “Egzersiz, destek kemerleri, su terapisi, akupunktur ve fizyoterapi hamile kadınların bel ağrısını azaltmada yardımcı olabilir. Sırt egzersizleri, gövde kaslarının daha dengeli, desteklenmiş omurga için güçlenmesine de katkıda bulunabilir. Yoga, gebelikte sırtı desteklemek için çekirdeği güçlendirmenin mükemmel bir yoludur” açıklamalarında bulundu.

Op.Dr. Evrim Aksoy, sırt ağrısına iyi gelen yolları şöyle sıraladı:

“Kaliteli taban desteği ile alçak topuklu ayakkabılar giyin, Ağır nesneleri kaldırmaktan kaçının, Sırt desteği olan sandalyelere oturun veya destek sağlamak için küçük bir yastık kullanın, Dizlerinizin arasında yastıkla uyuyun, Bölgeye masaj uygulayın.”

Op.Dr. Aksoy, “Sürekli sırt ağrısı yaşıyorsanız, dinlenme ve terapi yöntemleri hamilelik boyunca sırt ağrısına yardımcı olmak için en iyi yollardır. Ancak çok aşırı bir ağrınız varsa mutlaka doktorunuza danışarak bilgi almalısınız” şeklinde konuştu.