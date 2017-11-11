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Hamsinin kilosu 5 TL’ye indi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü.

Hamsinin kilosu 5 TLye indi

11 Kasım 2017 22:45

Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsinin balıkçılarda kilogramı 5 liradan satıldığını duyan vatandaşlar fiyattan memnun olduklarını söylediler. Hamsinin kilogramını 5 liradan satışa sunduklarını belirten balıkçı Uğur Aygün, hamsinin bol avlanması halinde ucuza satarak vatandaşları balığa doyuracaklarını söyledi.

Geçen hafta 10 TL olan hamsiyi bu hafta 5 TL’den sattıklarını belirten Aygün, "Bol balık çıkınca fiyatları da duruma göre düşüyor. Bu haftadan sonra hamsi ayına girdik. Fiyatlar daha da düşebilir. Herkesi ucuz balık yemesi için tezgahlarımıza bekliyoruz” dedi. 

 

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