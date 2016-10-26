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Hamza Hamzaoğlu: Hiçbir oyuncu ıslıklanmayı hak etmiyor

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Yomraspor karşılaşmasında bazı taraftarların Bilal Kısa’ya tepki göstermesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu takımın formasını giyen, bu takımın yükünü omuzlarında taşıyan hiç bir oyuncu ıslıklanmayı hak etmiyor” dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Hiçbir oyuncu ıslıklanmayı hak etmiyor

26 Ekim 2016 23:49

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesinde sahasında Yomraspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Yomraspor takımı iyi oynadı. Skoru korumaya çalıştılar. Bize gelince sabah yaptığımız bir antrenman ile maça çıktık. Hafta sonu oynayacağımız çok ciddi bir maçımız var. Bugünkü amacımız turu geçmekti. Yarından itibaren tempoyu düşürerek Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Ben oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum” dedi.

“Bu iş ıslıklamak ile olmaz”

Bazı taraftarların Bilal Kısa’ya tepki göstermelerine ilişkin ise Hamzaoğlu, “Henüz ligin 2. haftasında başlayan ıslıklama tepkisi yine yaşandı. Hiçbir taraftar böyle bir tepkiyi verecek diye düşünmüyorum, bu tepkiyi verenler Bursaspor’un geleceğini düşünüyor diye aklıma getiremem. Bu takımın formasını giyen, bu takımın yükünü omuzlarında taşıyan hiç bir oyuncu ıslıklanmayı hak etmiyor. Oyuncu sahanın en kötüsü olabilir, kötü performans sergilemiş olabilir ama ıslıklanmayı hak etmez. Ayrıca, Bilal arkadaşımızı alkışlayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu iş ıslıklamak ile olmaz. Oyuncularımızı alkışlarlarsa, karşılığında ne olacağını görecekler” diye konuştu.

Etiketler: Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Yomraspor


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