Diğer
Kategoriler

Hamzaoğlu: 'Puan alsaydık güzel olacaktı'

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularının sahada tüm istediklerini yaptıklarını belirterek, ”Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı, puan alsaydık daha güzel olurdu” dedi.

Hamzaoğlu: Puan alsaydık güzel olacaktı

21 Ocak 2018 21:32

Süper Lig’in 18. Haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, keyifli ve güzel bir maç olduğunu belirterek, sonucun lehlerine bitmemesinin üzücü olduğunu kaydetti.

Oyuncularını sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, “Kısa süreli birlikte çalışmamıza rağmen düşündüğümüz oyunu sahaya yansıttılar. Karşılaşmaya iyi başladık. Maçın başında golü de bulduk. Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı. Kazansaydık ya da beraberlik alsaydık çok daha güzel olacaktı. Beşiktaş’ı kutluyorum” diye konuştu.ü

İsa Akar-Sabri Çağlar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç