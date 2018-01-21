Hamzaoğlu: 'Puan alsaydık güzel olacaktı'

Süper Lig’in 18. Haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, keyifli ve güzel bir maç olduğunu belirterek, sonucun lehlerine bitmemesinin üzücü olduğunu kaydetti.

Oyuncularını sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, “Kısa süreli birlikte çalışmamıza rağmen düşündüğümüz oyunu sahaya yansıttılar. Karşılaşmaya iyi başladık. Maçın başında golü de bulduk. Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı. Kazansaydık ya da beraberlik alsaydık çok daha güzel olacaktı. Beşiktaş’ı kutluyorum” diye konuştu.ü

İsa Akar-Sabri Çağlar

