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Hande Yener Bodrum’u salladı - 20 Temmuz

Bodrum'da bir kulüpte sahne alan Hande Yener, performansıyla göz doldurdu. İzdihama neden olan Yener’i dinlemeye gelen hayranları fotoğraf çekmek için bir birleri ile yarıştı.

Hande Yener Bodrumu salladı - 20 Temmuz

20 Temmuz 2017 07:44
Hande Yener Bodrum’u salladı - Tıkla İzle

Gümbet barlar sokağında bulunun kulüpte sahneye “mor” adlı şarkısıyla başlayan Hande Yener, mini siyah bir elbise ile sahneye çıktı. Dansçılarının motosiklet kaskı ile dans etmeleri dikkatlerden kaçmadı. İlk şarkının ardından hayranları ile kısa bir sohbet eden Yener, espri yapmayı da ihmal etmedi. Yaklaşık iki saat süren konserde eski ve yeni albümünden şarkıları seslendiren Yener, sahne performansıyla beğeni topladı. Yaklaşık bin 500 kişi Pasha kulübe akın etti.

Yener’i dinlemeye gelen sevenlerinin ilgisi yoğun olunca, kulüp kapılarını erken kapmak zorunda kaldı. Sanatçının bazı hayranları konsere giremedi. Giydiği elbise ile yürek hoplatan Yener'e yaptığı danslarla da büyük beğeni topladı. Frikik vermemek için sık sık eteğini çekiştiren Yener zaman zaman zor anlar yaşadı. Sevilen şarkısı "Deli bile" şarkısını ise Yener hayranları ile beraber söyledi. 


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