Hande Yener: 'Tek rakibim THY'

Şarkıcı Hande Yener, bu yaz çıkardığı 'Hepsi Hit Vol. 2' albümü için ikinci kez kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı yeni albümünden ‘Vay’ isimli şarkısına klip çekti. Yener, klip çekimlerinde ünlü modacı Hakan Akkaya’nın tasarladığı kıyafetleri giydi. Çekim sonrasında kameraların karşısına geçen şarkıcı, klip hakkında “Çok çalıştık bu klip için, stüdyoda değişik atmosfer oluşturabilmek için baya toplantılar yapıldı, dekor hazırlandı ve nihayet bugün çekiyoruz. Yine Amerikalı yönetmenimiz Michael Garcia ile çalışıyoruz. 'Bakıcaz artık'ı da onunla birlikte çekmiştik. 'Hepsi Hit Vol. 2' nin ikinci videosu 'Vay'. Yine aynı yönetmenimizle devam ediyoruz. Tepkiler çok iyi, çok beğenildi, farklı bir bakış açısı var kendisinin. Bende Amerika'da tanışma fırsatı buldum onunla ve çokta iyi arkadaş olduk. Şimdi Türkiye'ye geldi, 2-3 aydır da burada. Hazır buradayken bende bu çalışma fırsatını değerlendirmek istedim” ifadelerini kullandı.



Tarkan’a gönderme mi ?



Şarkıcı magazincilerden gelen sorulara iddialı cevaplar verdi. Sevilen şarkıcı isim vermeden bu yaz ‘On’ adıyla yeni albüm çıkaran Tarkan’a göndermede bulundu. Yener, “Müzikle bir numaraya gelmeniz için şarkının ve o soundun her şeyin mükemmel olması lazım. Ve bende bunu bu yaz başardım. Herkes albüm çıkardı bu yaz, iddialı isimler çıkardı. Ve biz de aynı dönemde çıkardık. Şu anda en çok dinlenenlerde birinciyim. Bu çok büyük bir başarı bence” dedi.



Bu hafta başka video klip daha çekeceğini belirten Yener şunları kaydetti: “Çok teşekkür ederim bütün dinleyenlerimize, hem eski Hande Yener tadını yakaladıklarını söylüyorlar hem de günümüzün sound'unu bulduklarını söylüyorlar. Çok mutluyum, çok çalışıyoruz yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi tekrarlamamaya çalışıyoruz. Ben, besteci arkadaşlarım ve görsel olarak da her konuda özen gösteriyoruz. Çünkü o kadar çok şey yaptık ki 17 yıldır, o kadar çok video çekip, şarkı söyledim ki onlardan farklı bir şey yapmaya çalıştım hep. Şu anda da farklı bir şey yaptığımızı biliyorum, dinleyiciden de bunu alıyoruz. 'Vay' şarkısına büyük ilgi vardı o yüzden hemen onun video klibini çekiyorum. Bu hafta başka video klip daha çekiyorum. 'Benden sonra' ya da büyük ilgi vardı”.



“Bodrum’da beach savaşları var”



Diğer sanatçıların da Bodrum’da beach açmalarına göndermede bulunan şarkıcı “Çeşme’de çok güzel bir ortam çok güzel beachler var. Bende orada güzel bir beach açtım. Bayramdan beri çok güzel gidiyor. Bodrum’da bir savaş var görüyorum onu, yani iyi ki bir happy hour başlattık. Herşeyin fazlası zarar diyorum. Bu happy hour durumları birazcık ticari olmaya başladı. Ama ben Çeşme’de kendi dünyamdayım. Mutluyum öyle” ifadelerini kullandı.

“Tek rakibim THY”



İddialı açıklamalarına devam eden şarkıcı “Benim rakibim yok söylüyorum yıllardır. Bir tek Türk Hava Yolları diyorum. Başka da rakip tanımıyorum” diye konuştu. Yener şunları söyledi: “Kendimle yarışıyorum. Zaten yaptığım bütün şarkılar hit olduğu için onların hepsini geçmek çok zor zaten”.

“Evlensem duyarsınız”



Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla akıllara “Evlendi mi?” sorusunu getiren ünlü şarkıcı bu konuya da açıklık getirdi. Yener, fotoğrafta nişan yüzüğünün sağ elde değil de sol elde göründüğünün sorulması üzerine “Sadece elim bazen şişince yüzüğün yerini değiştiriyorum. Bir anda evlendiler diye haber çıktı. Öyle bir şey olsa duyardınız zaten. Daha nişanlıyız 10 ay oldu, çocuk düşündüğümüz zaman hemen nikahı kıyacağız. Şimdilik işimle evliyim” dedi.

Ali Canberk Özbuğutu