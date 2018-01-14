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Hareket halindeki otomobil yandı !

Adana’nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı. Yanan otomobilde bulunan sürücü ve yolcular aracı terk ederek canlarını kurtardı.

Hareket halindeki otomobil yandı !

14 Ocak 2018 00:35

Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi 2 Nolu Sağlık Ocağı yanında meydana geldi. Fırat T. yönetimindeki 01 KAH 50 plakalı otomobil hareket halinde iken birden sebebi bilinmeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. Yangının giderek büyümesi üzerine araç sürücüsü ve araçta yolculuk eden Andıç T. ve Sacit T. yanan aracı durdurup terk ederek canlarını kurtardılar. Araçta bulunanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri araçtaki yangını güçlükle söndürebildi.

Öte yandan polis ekipleri ise aracın lpg tankının patlama tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Emre Bozdemir
 

 

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