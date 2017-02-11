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Harun Koçak'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Her şey yolunda

3’üncü Radyo Akademi Ödüllerinin sahiplerinin bulduğu gecede sahne alan ünlü sanatçı Harun Kolçak, gecede sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kolçak, "Benim açımdan her şey yolunda. Darısı hükümetimizin ve ülkemizin de başına her şey yoluna girsin bu gerginlikler artık bitsin" dedi.

Harun Koçaktan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Her şey yolunda

11 Şubat 2017 11:03
Harun Kolçak: Benim açımdan her şey yolunda - Tıkla İzle

Ünlü sanatçı Harun Kolçak, Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen 3’üncü Radyo Akademi Ödülleri gecesine katıldı. Gecede sahne alan sanatçı söylediği "Yanımda Kal" şarkısıyla kulakların pasını sildi. Uzun süre prostat kanseri sebebiyle sağlık sorunu yaşayan ünlü sanatçı gecede sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda da bulundu.

Harun Kolçakın hastalığı nüksetti Harun Kolçak'ın hastalığı nüksetti

"Benim açımdan her şey yolunda"

Yakalandığı prostat kanseriyle ilgili uzun bir tedavi sürecinin ardından müzik dünyasına dönen Harun Kolçak, “Huzur ve sevgi çok önemli ilaçlar. Çok zor günler atlattım ama peşinden gelen günler o günleri unutturdu tamamen şükrederek yaşıyorum şuanda. Her şeyden önce ben hastayım düşüncesini kafadan atmak lazım. Özellikle o kelimeyi pek kullanmamak lazım. Ne kadar erken teşhis oluyorsa o kadar faydalı oluyor. Doğadan kopmasınlar, benim şu anda devam ettiğim doğal yöntemler var. Ozon tedavisi görüyorum ve çok faydasını gördüm. Keten tohumu yağı kullanıyorum, bunlar doğanın bize sunmuş olduğu büyük ilaçlardır. Benim açımdan her şey yolunda darısı hükümetimizin ve ülkemizin de başına her şey yoluna girsin bu gerginlikler artık bitsin. Ülkemi huzur içinde görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geceyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kolçak, "Radyolar bizim için çok önemli iletişim araçlarıydı. Radyolardan çok destek gördüm. Bence radyoların değerini bilmek lazımdır. Radyonun güzel bir tarafı da senin hayal gücünü devreye sokar” şeklinde konuştu.

Harun Basat - Hasibe Karadağ

 

Etiketler: 3’üncü Radyo Akademi Ödülleri, Harun Kolçak, harun kolçak sağlık durum


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