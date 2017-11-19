Harun Tekin göz dolduruyor

Süper Lig’in 12. haftasında dün sahasında Göztepe ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak puanını 18’e yükseltti. Karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımına 1 puanı getiren isim olarak gösterilen milli kaleci Harun Tekin, son haftalardaki başarılı performansıyla da dikkat çekti.

Son 5 maçta 3 gol yedi

Ligde çıktığı son 5 maçta kalesinde yalnızca 3 gol gören Harun Tekin, takımının aldığı puanlarda da başrol oynadı. 28 yaşındaki kaleci, ligdeki geride kalan 12 maçın 4’ünde de kalesini gole kapatmayı başardı. Harun, ceza sahası içinden gelen toplam 34 şutun 23'ünü çıkarmayı başarırken, 11'ine ise engel olamadı.

"Onları aramadık desem yalan olur"

İyi bir ekibe karşı mücadelede ettiklerini ifade eden Harun Tekin, takımda çok eksik oyuncu bulunduğunu hatırlatarak, “Gerçekten onları aramadık desem yalan olur ama yerine gelen arkadaşlar da görevini yapmaya çalıştı. Fazla pozisyon verdik. İçeride bir serimiz vardı. Kazanmak istiyorduk ama biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. 1 puanla ayrıldık. Önümüzdeki maça bakacağız. İnşallah içerideki maçı alırız” dedi.

"Yüzde 100 konsantre olmaya çalışıyorum"

Her maça yüzde 100 konsantre olmaya çalıştığını ifade eden milli kaleci, “Her maçta elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçta da bunu sürdüreceğim” diye konuştu.

Bursaspor'un ligde çıktığı son 5 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Bursaspor - Osmanlıspor: 3-1

Sivasspor - Bursaspor: 0-0

Bursaspor - Antalyaspor: 4-0

Kasımpaşa - Bursaspor: 2-2

Bursaspor - Göztepe: 0-0

Mesut Alan