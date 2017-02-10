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Hasan Ruhani'den İran karşıtı sözlere yanıt

İran’da 1979’daki İslam Devriminin 38. yıl dönümü nedeniyle Tahran’daki Azadi (Özgürlük) Meydanında yüzlerce kişi toplandı. Ruhani yaptığı konuşmada Beyaz Saray'dan gelen İran karşıtı sözlere yanıt verdi.

Hasan Ruhaniden İran karşıtı sözlere yanıt

10 Şubat 2017 13:53

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devriminin 38. yıl dönümünü kutlayan mitinglerin Beyaz Saray’dan gelen İran karşıtı sözlere "cevap" olduğunu belirtti. Ruhani, “Bu katılım Beyaz Saray yetkililerinin yanlış sözlerine yanıttır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda sert bir çizgi izlemiş ve İran’a “ateşle oynuyor” uyarısında bulunmuştu. Dini Lider Ayetullah Ali Hameney, Trump’ın sözlerine tepki göstererek Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran halkının Cuma günü Beyaz Saray’a büyük mitingler düzenleyerek yanıt vereceğini söylemişti.

Etiketler: Azadi, beyaz saray, iran


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