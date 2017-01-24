Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hasankeyf’te PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hasankeyf’te PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hasankeyfte PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

24 Ocak 2017 21:35
Hasankeyf’te PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Tıkla İzle

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Hasankeyf ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan sözde Mava alanında bugün bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve tespit edilen sığınak, barınak ile depo alanlarına yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda, tespit edilen sığınakta, bir büyük telsiz, bir mayın dedektörü, 2 RPG-11 roketatar silahı, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 2 Bixi Makinalı Tüfek, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 M-1 piyade tüfeği, bir G-3 piyade tüfeği, 15 el bombası tapası, 7 adet el bombası gövdesi, bir adet el bombası, 14 Roketatar sevk fişeği, 8 Anti Tank RPG-7 mühimmatı, 4 Bixi makinalı tüfek namlusu, bir Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 32 Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 100 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 20 elektrikli fünye, bir anti personel mayını, bir tripot ayak, 5 anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, bir güneş paneli, 5 adet 50 santimetre fermuar, bir mezro ve bir makas ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olabileceklere el konulmuş, diğerleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile imha edilerek adli tahkikata başlanılmıştır” denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Hasankeyf, pkk, silah ve mühimmat ele geçirildi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!