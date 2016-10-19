Namık Kemal Mahallesi’nde bakımsızlıktan ölmek üzere olduğu için sokağa terk edilen başıboş at, Osmangazi Belediyesi tarafından tedavi ettirildi. Halsiz bir şekilde sokakta yatan atı gören vatandaşlar, durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, yerde yatan ata ot ve su verdi. Yaşlı ve güçsüz durumda olan at, yattığı yerden kaldırılarak tedavi edilmek amacıyla Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

Tedavisi yapılan at, sağlığına kavuşmasının ardından Çiftçi Mallarını Koruma Derneği’ne teslim edildi.