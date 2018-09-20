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Hasta köpeği tedavi ettirmek için...

Hasta köpeği tedavi ettirmek için...
Hasta köpeği tedavi ettirmek için...

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sokakta hastalanan bir köpeği gören vatandaş, sırtına aldığı köpeği veterinere kadar taşıyarak tedavi ettirdi.

Hasta köpeği tedavi ettirmek için... - Tıkla İzle

Olay Körfez Mimar Sinan Mahallesi Körfez Belediyesi hizmet binası yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta hareketsiz yatan bir sokak köpeğini gören genç bir şahıs, hayvanın yanına yaklaştı. Hayvanın hareket edemeyecek kadar hasta olduğunu gören genç, sırtına aldığı köpeği tedavi ettirmek için veterinere kadar taşıdı. Sırtında köpekle, yaklaşık 500 metre yürüyen genç şahsı, o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü görüntüledi. 

Görüntülerde sırtındaki köpekle caddede ilerleyen genç, sırtındaki ağırlığa aldırmadan metrelerce ilerliyor. Motosiklet sürücüsünün sorusu üzerine genç, köpeğin ciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve tedavi için veterinere götürdüğünü söylüyor. Sokak köpeğini tedavi ettirmek için sırtında taşıdığını öğrenen sürücü ise gence teşekkür ediyor. 

Yaklaşık 500 metre yürüyen genç, hasta köpeğin veterinerde tedavi edilmesini sağladı.  

Cihan Atik
 

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