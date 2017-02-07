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Hasta nakil ambulansı ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat’ta hasta nakli yapan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hasta nakil ambulansı ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

07 Şubat 2017 13:47

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sultan Gülşen’i Turhal ilçesindeki evine götüren Ömer Öztürk idaresindeki 60 HZ 107 plakalı hasta nakil ambulansı Karayolları 74. Şube Şefliği önündeki kavşakta Kadir Kaya(66)'nın kullandığı 60 AY 084 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Tokat-Turhal kara yolu üzerinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisi ile iki araç refüje savruldu. Hafifi ticari araçta bulunan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, ambulansta bulunan hasta ve iki yakını ile sağlık görevlileri yaralandı. Gaziosmanpaşa Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sultan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ambulans şoförü Ömer Öztrük, sağlık görevlisi Mahiye Kaptan Durmuş, Arslan Gülşen ile isimi öğrenilmeyen bir kişi tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Kadir Kaya’nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına konularak Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Nurhan İçmez

Etiketler: Hasta nakil ambulansı, kaza


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