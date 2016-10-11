Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, ilaç almaya para bulamadığı gerekçesiyle bunalıma girip hastanenin çatısına çıkan İ.K.(38) üzerindeki gömleğini çıkarıp bağırmaya başladı. Ne olduğunu uzun süre anlamayan hastane personeli ve çok sayıda hasta, olduğunu anlamaya çalıştı. Hastaların bir bölümü korktukları için hastaneye girmeyip bahçede beklemeyi tercih etti. Meraklı vatandaşlar ve hastane personelinin cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalışması dikkat çekti.

Olaydan haberdar olan Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi Halil Karahan, psikiyatri doktoru Hatice Akdağ ile birlikte çatıya çıkıp İ.K. ile konuşmaya başladı. Önce parası olmadığı için ilaç alamadığını belirten İ.K. Başhekim Karahan’ın ilaç verme sözü üzerine 3 bin lira borcunun olduğunu söyleyip para istedi. Uzun süren pazarlığın ardından İ.K. bir türlü inmeye razı olmayınca Başhekim Halil Karahan psikiyatri doktoru ile birlikte topladığı bin 500 lirayı İ.K.’ya verdi. Karahan’ın geri kalan bin 500 lirayı da aşağıya indiğinde vereceğini söylemesi üzerine İ.K. intihar eylemine son verip başhekimle birlikte çatıdan aşağıya indi. Bir süre hastanede tedavi edilen İ.K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.