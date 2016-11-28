Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası Muhsin Uyanık'ın (60) yarın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olacağı ameliyat öncesi işlemleri tamamlandı. Hastaneden izinli çıkarılan hastanın da bulunduğu Hamit Taş yönetimindeki 55 GN 483 plakalı otomobil, Çarşamba ilçesine dönerken önünde seyir eden ve aniden yavaşlayan otomobile çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkıp çöp konteynerine çarparak savruldu. Otomobildeki Muhsin Uyanık kazayı yara almadan atlatırken, sürücü Hamit Taş ile hastanın kızı Sinem Uyanık (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay