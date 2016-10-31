Küçükçekmece İkitelli Mahallesinde bulunan bir özel hastanede geçtiğimiz gün, döner kapıya sıkışan kedinin solunumu durdu. Bunu gören hastane doktorları kediye hemen müdahale etmeye başladı. Acil servis hekimi Halil Akyürek ve diğer doktorlar kediye bir süre kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. Kapının girişinde ilk müdahalesi yapılan kedi daha sonra veterinerlerden de yardım alınarak tedavi edildi. Sağlığına tekrar kavuşan kediye sahip çıkan doktor Halil Akyürek kediyi evine götürdü. Akyürek, kimlik çıkararak aşılarını yaptırdığı kedinin ismini ise 'mucize' koydu.

Kahraman doktor o anda yaşananları anlattı

Acil servis hekimi Halil Akyürek, kedinin kapıyı sıkıştığını gördüğünü ve hemen müdahale ettiğini söyleyerek o gün yaşananları anlattı. Doktor Akyürek, "O gün hastaneden çıkış saatiydi. Dışarıda bir gürültü duydum. Acaba acil bir hasta mı geldi diye kapıya çıktım. Acil servise baktığım zaman herhangi bir şey göremedim. Sonra hala ses gelmeye devam ediyordu. Üst kata çıktım. Üst kata çıktığım zaman baktım kedi kapının arasında sıkışmış. Kapı arasında sıkıştığı için tabi ilk ne yapacağımı düşündüm. Yani kediye zarar vermemek amacıyla. Boynu tamamen sıkışmıştı. Giderek solunum sıkıntısı yaşamaya başlayarak çırpınmaya başladı. Baktım ki kedinin solunumu durmaya başladı. Elimi kafasının ardına koydum ve düzgün bir şekilde zarar vermeden kapının oradan çıkardım. Ve hemen kalp masajına başladık. Hastanedeki arkadaşlar da hemen yanımıza geldi. Herkes beraber orada topluca bir kalp mesajı yaptık kedimize. Kedi cevap verince kalp masajını durdurduk. Hemen acil servise aldık. Daha sonra bir veteriner arkadaşı aradım. O da bize bir kaç ilaç ismi söyledi ve uygulama yöntemini de söyledi. Sonra ona göre uygulamayı yaptık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar geliyor" şeklinde konuştu.

"Adını mucize koyduk"

Kediyi sahiplendiğini söyleyen Doktor Akyürek, "Kediyi arkadaşlar da sahiplendi, yardımcı oldular. O gün hastaneden eve gönderdik. İkinci gün ben de gittim zaten kediyle ilgili işlemleri yaptık. Veteriner hekime götürdük. Ona kimlik çıkardık. Adını 'mucize' koyduk. Kimliğini çıkardık, kumunu aldık artık hayatımızın bir parçası oldu. Hatta sabah geldi ben uyurken beni uyandırdı. O da sevgisini ve ilgisini gösteriyor. Biz de sevgi ve ilgimizi gösteriyoruz" dedi.

O anlar kameralara yansıdı

Hastane kapısına sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kameralara da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hastaneden dışarı çıkmaya çalışan bir kişi, döner kapıya yöneliyor. Bu sırada içeri girmeye çalışan kedi, kapıya sıkışıyor. Hastane çalışanlarının fark etmesi üzerine adeta bir seferberlik başlıyor. Kapıda çırpınan kediyi doktor yanına giderek çıkarıyor. Daha sonra kedinin etrafında toplanan sağlık çalışanları, kediye kalp masajı yapıyor. Tekrar nefes almaya başlayan kedi acil servise götürülüyor.

Volkan Kayalar