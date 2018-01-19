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Hastane önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nde iki grup arasında başlayan tartışmada bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan şahıs acil servise getirilirken, karşı gruptan olan şahıslar acil servis önünde bıçakla yaralanan şahsın yakınlarını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Hastane önünde silahlı kavga: 6 yaralı

19 Ocak 2018 12:32

Olay gece geç saatlerde Kaynaşlı İlçesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçede iki gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucunda olayda Muray D. bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Bu sırada iki grup araçlarla hastane önüne gelerek, bıçakla yaralanan şahsa ateş etmeye başladı. Murat D.’nin yakınları da gruba karşılık verdi. Olayda Uğur T., Aykut B., Özcan T. ve Murat B. yaralandılar.

Bıçakla yaralanan Murat D. silahla da vurularak ağır yaralanırken yine Murat D.’nin yakını olan Adil A. da üzerinden otomobille geçildi ve ağır yaralandı. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne nakil edildiler. Olaya karışan şahıslar ile ilgili olarak başlatılan çalışmalarda çok sayıda göz altı yapıldı. Olayı faillerinin belirlenmesi çalışması sürerken, ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sırasında şahısların silahlarından çıkan mermiler Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan hastane polisi kulübesine ve acil servisin camlarına denk geldi. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali Yıldız 

 

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