Hastanenin cezaevine dönüştürülmesine tepki

Bakımsızlıktan içler acısı bir hale dönen hastane binası uzun süre Ayvalık Devlet Hastanesi'nin çamaşırhanesi olarak kullanıldı. Daha sonra tamamen atıl durumda bırakılarak, alkolik ve uyuşturucu müptelalarının mekanı haline geldi. Mahalle halkı, hastanenin yeniden sağlık hizmeti verilmek üzere açılmasını talep ediyor. Atıl hastane binasının İçişleri Bakanlığı’na devredildiği, bakanlığın da bu binayı Kapalı Kadın Cezaevi olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yetkisine vermeyi planladığı belirtiliyor. Vatandaşlar, kendilerinden toplanan paralarla yaptırılan binanın mahallenin en büyük eksiği olan bir hastane olarak ya da bu olmayacaksa Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılmasını istiyorlar.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, “Trafik Hastanesi Ayvalık’ta yok. Bu binanın alt katı hastane, üst katları da sağlık ile ilgili bir okul olabilir. Öğrenciler üst katta gördükleri sağlık eğitimlerini, binanın alt katındaki hastanede de stajlarını görebilirler. Bu bölgenin hapishaneden çok hastaneye ihtiyacı var. Mesela benim kızım Sağlık Lisesi’ne gidecekti. Ama biz zaman kaybettiğimiz için kızımı o okula yazdıramadım. Ayvalık’ın acilen Sağlık Lisesi’ne ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de o binanın hapishane değil, ya Trafik Hastanesi yada Sağlık Lisesi olmasını destekliyorum” dedi.

Atıl hastane binasının yeniden hastane olarak hizmet vermesi gerektiğini savunan Nevin Pehlivan adlı vatandaş ise; “Bu binanın cezaevi olmasını asla desteklemiyoruz. Bu binanın bir hastane ve Sağlık Lisesi olarak hizmet vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi, yarın saat 12.00’de atıl durumdaki hastane binasının cezaevi olmaması için basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor.

Suat Salgın