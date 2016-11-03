Engelli vatandaşlara ‘engel’ koyan uygulamalardan vazgeçilmesini isteyen Kölgeli, yetkili mercilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan parklara müdahale etmesini istiyor.

Milas’a bağlı Tuzabat Mahallesi’nden geçen karayolu kenarının ve su tahliye kanalının bir bölümünün, kamyon ve TIR’lar tarafından park alanı olarak kullanılması vatandaşların gündelik yaşamını olumsuz etkiliyor. Karayolunun Tuzabat Mahallesi’nden geçen kısmında yaşanan uzun süreli araç parkları, yaya ve araç trafiğini tehlikeye soktuğu gibi engelli bir vatandaşın da seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor.

Geçtiğimiz yıl zeytin ağacından düşerek sakatlanan ve yaklaşık bir yıldır akülü tekerlekli sandalyeye hareket edebilen 48 yaşındaki Ramazan Kölgeli, Tuzabat’ta yaşayan bir engelli vatandaş olarak yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Anne ve babasını görmek, bakımını yaptırmak için akülü tekerlekli sandalyesiyle karayolu kenarından ailesinin bulunduğu eve gittiği sırada hatalı parklar nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Kölgeli, “Zeytin ağacından düştükten sonra hiç bilmediğim engelli bir hayatla tanıştım. Tabi sonrasında da engelli vatandaşların gündelik yaşamda nasıl yok sayıldığını ve nasıl ötelendiğini acı bir şekilde gördüm. Tuzabat’ta evimde yalnız yaşıyorum. Annem, babam ve ağabeyim de burada yaşıyor. Ailemi ziyaret etmek ve bakımımı yaptırmak için akülü tekerlekli sandalyeyle karayolu kenarından ailemin evine gidiyorum. Ama son zamanlarda benim kullandığım güzergâhın, karayolunun iki tarafının kamyon ve TIR’lar tarafından işgal edilmesi, zaten zor olan yaşamımı daha da zorlaştırıyor.” diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

EVDEN ÇIKABİLMEK İÇİN KARAYOLUNU GÖZLÜYOR

Kamyon ve TIR şoförlerinin dinlenme sürelerini karayolu kenarına park ederek geçirdiklerini söyleyen Kölgeli, ailesini görebilmek için bazen hayatını riske attığını belirterek şunları kaydetti: “Evden çıkabilmek için karayolunu gözlüyorum. Ne zaman karayolu kenarında park yok o zaman yola çıkabiliyorum. Çünkü bu parklar, benim güvenli diye tabir ettiğim güzergahı işgal ediyor ve ben karayoluna çıkmak zorunda kalıyorum. Bazı günlerde ailem gelip beni görüyor ancak benim gitmem gerektiğinde de karayolu müsait değilse ölümü göze alarak karayoluna çıkıyorum. Benim yaşadığım risk kadar olmasa da Tuzabatlılar da risk altında. Çünkü hatalı parklar, yayaların ve karayoluna giriş yapmak isteyen araçların da görüş açısını kapatıyor ve kazalara davetiye çıkarıyor.”

Karayolu kenarında hatalı parklar konusunda yetkili mercilere müracaatta bulunduğunu ancak şu zamana kadar ciddi bir önlem alınmadığına dikkat çeken Kölgeli, engelli vatandaşların hareket alanlarını kısıtlayan, onları toplumdan dışlayan uygulamalara izin verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, Tuzabat’taki soruna çözüm getirilmesini istedi.

Demet Leyne

MUĞLA