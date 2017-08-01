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Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi: 11 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hatalı solama yapan otomobilin sebep olduğu zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi: 11 yaralı

01 Ağustos 2017 22:51
Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi: 11 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi üzerinde hatalı solama yapan Furkan D. idaresindeki yabancı plakalı otomobil aynı şeritte önünde seyir halinde olan Tahacan A. idaresindeki 06 AH 6650 ve karşı şeritten gelen Tolga Y. yönetimindeki panelvan tarzı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan Furkan D., ekiplerin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Tolga Y. ve Furkan D.’nin ağır yaralandığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan Ersel Y., Ömer Asaf B., Mehmet Emir Y., Merve Y., Aysel A., Ayhan D., İsmail D. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Metin Nişancık
 

Etiketler: Karasu, sakarya


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