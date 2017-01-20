Bir süre önce Tunceli’den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DAEŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın şehit haberi Altınçağ mahallesinde baba Mehmet ve Anne Meryem Can’a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi. Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğünle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Şehit sosyal paylaşım sitesinden “Kan Dökmeyi Seven Bir Millet Değiliz. Ancak Söz Konusu Vatan İse Dünyanın Şah Damarını Keseriz ..!” paylaşımında bulunmuştu.