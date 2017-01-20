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Hatay’a şehit ateşi düştü

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Hataya şehit ateşi düştü

20 Ocak 2017 20:24
Hatay’a şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Bir süre önce Tunceli’den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DAEŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın şehit haberi Altınçağ mahallesinde baba Mehmet ve Anne Meryem Can’a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi. Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğünle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Şehit sosyal paylaşım sitesinden “Kan Dökmeyi Seven Bir Millet Değiliz. Ancak Söz Konusu Vatan İse Dünyanın Şah Damarını Keseriz ..!” paylaşımında bulunmuştu. 


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