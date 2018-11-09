İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum Kesimine gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bir grup düzensiz göçmenin tekneyle Arsuz ilçesinden kaçak olarak Kıbrıs'a gideceği bilgisine ulaşan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Arsuz-Çevlik sahiline yaklaşık 8 mil açığında parasiling tipi tekne üzerinde 4'ü çocuk ile 24'ü yetişkin 28 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalıştıkları sırada yakaladı. Gözetim altında Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde 2 bin dolar karşılığında Kıbrıs Rum Kesimini gitmek için tekneye bindikleri belirlendi.

Yakalanan 28 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Yakalananlar arasında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi ise gözaltına alınarak Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Mustafa Mert - Necati İvgin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.