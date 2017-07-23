Hatay’da aba güreşi elemeleri başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası seçmeleri Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisiyle devam etti.

Aba Güreşi Eş Başkanı Prof. Dr. Tabip. Albay İbrahim Öztek, 8. Uluslararası Aba Dünya Şampiyonası’nın ilk adımını attıklarını söyledi.

Öztek, buranın gerçek er meydanı olduğunu belirterek, “Allah'a kısmet ederse hepimiz buradayız. Kitlelerle beraber, bugün seçilen tüm takımlarla beraber Almanya’sından Rusya’sına kadar tüm devletler buraya gelecek ve yarışacak. Burası gerçek er meydanı. Bu er meydanında yiğitler çıkacak meydana, bütün hünerlerini ortaya koyacaklar” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş ise, 8 yıl önce yapılması zor hale gelmiş ve unutulmaya yüz tutmuş aba güreşini gün yüzüne çıkartmak için önce Türkiye, sonrada 7 yıldır Dünya kupası yaptıklarını açıkladı.

Savaş, önceki yıl 33 ülkeden 26 bölgenin aba güreşine katıldığını kaydederek, “Hepinize burada dünya aba güreşi kupasını yaptık. Ve şunu söyleyeyim artık hocamın ifade ettiği gibi Kırım’da da Romanya’da da Almanya’da da başka Türki Cumhuriyetleri'nde de aba güreşi yapılmaya başlandı. Bu bizim en çok istediğimiz arzu duyduğumuz, çaba sarfettiğimiz hadiseydi. Ve bunu şu mersahta da aba güreşi mersahında da şehrimize kazandırdık. Ve bunda sizin de katkınız büyük teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Öztek, Savaş’a şilt ve plaket verdi. Daha sonra güreşçiler er meydanına çıkarak hünerlerini sergilediler.

Buğra Güney - Adem Karagöz



