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Hatay'da AFAD çadırına iki roket düştü: 1 şehit, 3 ÖSO askeri yaralı

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kalatepe Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulan çadırlara Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 2 roketin düşmesi sonucu 1 TEDAŞ çalışanı şehit oldu, 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri yaralandı.

Hatayda AFAD çadırına iki roket düştü: 1 şehit, 3 ÖSO askeri yaralı

22 Ocak 2018 13:54
Hatay'da AFAD çadırına iki roket düştü: 1 şehit, 3 ÖSO askeri yaralı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde, Kırıkhan ilçesine bağlı sınır köyü Kalatepe Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulma çalışmaları devam eden çadırların olduğu bölgeye Afrin'den atılan 2 roket isabet etti. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler roketli saldırıda 1 TEDAŞ işçinin şehit olduğunubelirledi. Olayda yaralanan 3 ÖSO askeri ise ambulans ile hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer olay yerendeki incelemelerini sürdüyor. 

Mustafa Beşer - Yakup Söylemez - Adem Akalan - Adem Karagöz - İsmet Biçen

Etiketler: AFAD çadırı, Hatay

 

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