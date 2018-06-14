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Hatay’da ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay’ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Hatayda ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

14 Haziran 2018 23:39

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde Hatay Devlet Hastanesine hasta götüren Mehmet Cemil Aydın yönetimindeki 31 AIM 52 plakalı ambulans, kavşağa girmeye çalışan Mehmet Uçar yönetimindeki 06 BJ 6323 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle ambulans, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü Mehmet Cemil Aydın, 2 sağlık çalışanı, hasta ile bir hasta yakını, sıkıştıkları ambulanstan vatandaşların yardımıyla sedye kapısından çıkarıldı. Kazada ambulans şoförü Mehmet Cemil Aydın, sağlık görevlisi Büşra Topaloğlu ile otomobildeki şoför Mehmet Uçar ile yanında bulunan Mehmet Büyükdağ ve Müslim Okutur yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulans içerisinde bulunan Suriyeli hasta ve hasta yakınının ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak çevre yolunda trafik normale döndü. 

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak
 

 

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