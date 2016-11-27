Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları belirlenen, aralarında çeşitli kurumlarda memur, işçi, öğretmen, doktor, esnaf ve iş adamının da bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Buğra Güney

HATAY