Hatay’da çatışma: 1 asker yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edileceği belirtildi.

Bölge ablukaya alınarak kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Öte yandan Yaralı askerin Dörtyol Devlet Hastanesi’ne getirileceği bilgisini alan vatandaşlar hastane önüne geldi.

Satuk Buğra Güney

