Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen müsabakalarda, Macaristanlı Zoltan Peltek başpehlivan oldu. Hatay Büyükşehir belediyesi Mersah alanında gerçekleşen müsabakalar sonunda, 60 kiloda Türkiye’den Samet Kumtaş, 70 kiloda İran’dan Ebrahim Valıyan, 80 kiloda Özbekistan’dan Ruslan Khaıtov, 90 kiloda Türkiye’den Batuhan Efemgil şampiyon olurken 100 kiloda Macaristanlı Zoltan Peltek dünya şampiyonu oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara altın hediye edildi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin aba güreşlerinin olimpiyatlarda yer almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Başkan Savaş,”Bugün çok büyük onur yaşadık. Daha önce şehir stadyumunda yaptığımız güreşlerimizi şuan kendi yaptığımız 2 bin kişilik güreş mersah alanımızda yapıyoruz buda bizim için çok önemli bir olaydır. Bugün buraya birçok ülküden gelen sporcularımızı ağırlıyoruz. Seyircilerimizde 7 yıldır dünya şampiyonası izliyorlar. Daha önceleri mahalli güreşleri izleyen seyircilerimiz şuan dünya çapında ünlü güreşçileri canlı canlı izlenenin tadına varıyorlar.”dedi.

Başkan Savaş açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Biz belediye olarak amatör sporlara destek vermek istiyoruz ve yapıyoruz da.7,5 yıllık belediye başkanlığımda, en çok spora, eğitime ve kültüre destek verdim ama spor bizim için bambaşka bir kültür, spor her türlü kötülüğün karşısından çocukların zihnen ve bedenen iyi gelişmesini sağlayan önemli bir organizasyon. şuanda bulunduğumuz kompleks’te sadece aba güreşlerini yaptığımız mersah yok bununla birlikte en 21 tane daha spor alanı var.21 branşın aynı anda yapıldığı bir spor komplekssimiz var. Bu kompleksimizin aynısını mersah hariç İskenderun ilçemiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde’de yapmayı düşünüyoruz. Aba güreşlerindeki hedefimiz, dünya şampiyonasında, resmi olimpiyatlarda aba güreşini görmek istiyoruz. Şuanda 20’nin üzerinde ülke dünya aba güreşleri federasyonumuza üye dünya’da bir çok federasyon 8 takımla şampiyona düzenlerken biz 4 ile başladık şan’da 26 ülke ile yarışıyoruz. ancak bazı ülkelerin 2 ayrı bölgesinden gelen takımlar ile baktığımızda toplamda 33 takımla ile yarışıyoruz. Bu bizim kısa zamanda yakaladığımız büyük bir başarıdır. Geçmiş yıllarda aramızda olan ve şuan ülkelerinde iç savaştan dolayı katılamayan komşu ülke Suriye’deki sporcularımız inşallah savaş’tan sonra yine aramızda olacaklarını ümit ediyorum.”