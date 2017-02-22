Alınan Bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, Fas ve Suriye’den iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirilen kadınların pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptıran aralarında baba ve oğulları ile iki kadının da bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Suriye’den ve Fas’dan Hatay’a gelerek çalışıp para kazanmak isteyen kadınlara iş verme vaadiyle yanlarına alıp paralarına ve pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptıran çete, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü Büro Amirliği tarafından yapılan 6 aylık teknik ve fiziği takip sonucu çökertilirken yabancı uyruklu kadınlar da kilitli tutuldukları evlerden kurtarıldı.

KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zorla alıkonularak ve fuhuş yaptırıldıkları belirtilen 17 Faslı ve 5 Suriyeli kadın tutuldukları evlerden kurtararak ülkelerine gönderildi.

Yapılan Operasyonda, aralarında baba ve oğullarında da bulunduğu, G.M (35), İ.D (39), C.A (31), E.A (30), T.J (27), S.K (57), M.K (28), T.K (20) E.K (31), M.K (31), S.A (40) E.S (35), H.K (31), A.A (38) F.Ç (30), A.A, M.A.K, A.A (30), C.K (35) gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev ve işyerlerine yapılan aramalarda, kadınlara ait çok sayıda pasaport, cep telefonu, sahte Suriyeli kimlikleri, 2 tabanca ve bunlara ait şarjör ve fişek, av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, fuhuş amacıyla kullanılan mekanlara güvenlik kamerası yerleştiren şüphelilerin, görüntüleri müşterilerine şantaj amacıyla kullanmayı planladıkları öğrenildi.

Adem Karagöz

