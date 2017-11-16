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Hatay'da trafik kazası: 19 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan 19 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hatayda trafik kazası: 19 yaralı

16 Kasım 2017 09:13
Hatay'da trafik kazası: 19 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, D-817 karayolunda meydana gelen kazada, Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan A.D.’nin kullandığı 01 EEE 21 plakalı taım işçilerini taşıyan minibüs Yeniyurt kavşağından dönüş yaptığı sırada Dörtyol istikametinden Adana istikametine gitmekte olan 31 P 7740 plakalı Tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen çtır yol kenarında park halinde duran 2 kamyona daha çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 19 Tarım işçisi Dörtyol ve çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların 11’nin Türk vatandaşı 8’nin Suriye uyruklu oldukları belirlendi. 

Necati İvgin

Etiketler: Hatay, kaza

 

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