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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3 noktaya 5 roket düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin’e sınırı bulunan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün 3 ayrı noktaya 5 roket düştü. Bir vatandaş, evinin yanına düşen roketin açtığı çukura zeytin fidanı dikeceğini söyledi.

Hatayın Kırıkhan ilçesinde 3 noktaya 5 roket düştü

21 Şubat 2018 16:34

TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye-Suriye sınır hattında hareketlilik sürüyor. YGP-PYD/PKK terör örgütleri tarafından atılan 5 roket Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 3 ayrı noktaya düştü. Teröristlerce atılan roketlerin düştüğü noktalarda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerine Güzelce Jandarma Karakoluna bağlı unsurlar sevk edilirken Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayran da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"Evler, camlar sallandı"

Roketin düştüğü sırada binanın çatısında olduğunu ifade eden Haydar Aksoy, "Damda oturuyorduk. Birden ses geldi. Bizim tarlanın arka tarafına bomba düştü. Komşumuzun camı kırıldı. Bir de arka tarafımıza düştü. Şu an olay yerindeyiz. Yerdeki roket. Bir ses geldi birden ‘bom’ dedi. Evler, camlar sallandı. Düştüğünde gördük, duman kalktı” dedi.

Evinin önüne düşen roket sonucu açılan çukura zeytin fidanı dikeceğini söyleyen Cuma Kaçar adlı vatandaş, "Evimizin önüne roket düştü. Çok şükür bir ev ya da canlıya zarar gelmedi. Bomba kalktığı zaman zeytinimizi dikeceğiz. Zeytin Dalı Operasyonu'na da devam edeceğiz. Allah, ordumuza, milletimize kaza bela vermesin. Çukurdan zeytin çıkacak. Bu da zeytin dalının bir eseri olacak" dedi. 

Caner Sönmez-Medeni Topaloğlu-İsmet Biçen
 

 

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