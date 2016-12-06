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"Hataylı öğrencilerin farkındalıkları oldukça yüksek"

Hatay Eket Üniversite Tercih Fuarına katılan Nişantaşı Üniversitesi Londra Kampüsü'nün lansmanına orada da devam etti.

&quot;Hataylı öğrencilerin farkındalıkları oldukça yüksek&quot;

06 Aralık 2016 12:30

Hatay Eket Üniversite Tercih Fuarına katılan 35 devlet ve vakıf üniversitesini kalabalık bir öğrenci kitlesi karşıladı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan’ın açılışını yaptığı fuarda Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı/ CNN Türk Başarıya Doğru Program Yapımcısı Sait Gürsoy öğrencilere, doğru tercih ile ilgili seminer verdi. Hatay’da ilgili bir öğrenci portföyünün olduğunu anlatan Gürsoy, “Öğrencilerin farkındalıkları oldukça yüksek. Hataylı ebeveynler de oldukça ilgililer. Yıllardır il ile ilgili yaptığım gözlemlerime göre, çocuklarının yükseköğrenimini mercek altına alarak tercihlerinde etken olan bir ebeveyn kitlesi var. Özellikle İstanbul’da yükseköğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler yoğunlukta” açıklamasını yaptı.

12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Sait Gürsoy, meslek seçimlerinin önemine değindiği seminerde öğrencilere şunları söyledi: “Meslek seçerken çok iyi araştırma yapmalısınız. Geçerliliği olan bir meslek seçimi ekonomik anlamda sizleri zor duruma sokmaz. Lisans eğitimi artık yeterli değil, yüksek lisans, iyi İngilizce ve sürekli eğitim şarttır. Buna göre kendinizi geliştirmenizi öneririm.”

"Eğitim fuarları çok önemli"
Fuarların öğrencilere büyük katkı sağladığını anlatan Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, eğitim fuarları sayesinde ülke genelindeki üniversiteleri tek tek araştırma şansının yakalandığını söyledi. Karataş, fuarların öğrenciler için önemli bir araştırma alanı oluşturduğunu söylerken sözlerine şu şekilde devam etti: “Öğrenciler, web sitesi veya farklı bir materyal üzerinden araştırma yapsa da, akıllarındaki soruları sorma şansları olmuyor. Oysa fuarlarda stantta bulunan yetkililere sorularını yönelterek, üniversite hakkında birçok bilgi sahibi oluyorlar. Tercih yaparken de bu bilgiler doğrultusunda hareket edebiliyorlar.”

"Meslek seçimi önemli"
Meslek seçimleri konusunda öğrencilerin genel anlamda kafalarının karışık olduğunu da anlatan Karataş, çoğu zaman ne istediğine karar veremeyenlerin çoğunlukta olduğunu belirtti. ‘Tıp derken, aslında hukuk da olabilir’ diyen çokça öğrenciyle karşılaştıklarını belirten Karataş şöyle konuştu: “Sadece revaçta diye meslek seçimi yapılmamalı. Kişinin kendi yeteneğine, bilgi düzeyine göre meslek seçimi yapılmalıdır. Geçmiş yıllarda aileler ister diye tıp okunurdu, günümüzde ise bu durumun yerini moda meslek seçimi aldı. Sırf arkadaşı istiyor ve/veya havalı olsun diye tercih yapıyorlar. Bazen de, bu moda meslek seçimi yüzünden o yıl bir yükseköğrenim kurumuna yerleşemiyorlar. Gerçekçi olmak ve buna göre tercih yapmak gerekir.”

Londra Kampüsü'nün lansmanına devam edildi
Genel gözlemler sonucunda yabancı dil eğitimine doğru bir eğilim olduğunu belirten Hatice Karataş, dil öğretmenliğinin yanı sıra, farklı branşları İngilizce olarak okumak isteyen yüksek bir kitle olduğunu anlattı. Yurtdışında kısmi veya tamamen eğitim görmek isteyen ciddi bir öğrenci kitlesi olduğundan bahseden Karataş, “Üniversite çağına gelen öğrenciler artık kendi şehirleri ve hatta ülkeleri dışında da öğrenim görmek istiyorlar. Farklılıklardan doğacak deneyimlere açık bir nesil var artık çağımızda, bu nedenle de eğitimde sınır tanımıyorlar” dedi. Lisans eğitimi ve yüksek lisans kadar İngilizce eğitiminin de öneminin anlaşıldığını da vurgulayan Karataş, “Nişantaşı Üniversitesi olarak öğrencilerimize çift anadal, güvenli eğitim sürekli eğitim ve yüksek lisans eğitim imkânlarını sunarken, iyi İngilizce eğitimi için de Londra Kampüsümüzde eğitim imkanını sunuyoruz” şeklinde bilgi verdi.
 

Etiketler: Hatay Eket Fuarı, Hatice Karataş, Londra Kampüsü, nişantaşı üniversitesi


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