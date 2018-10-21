Hataylı vatandaşın balık sevgisi güldürdü

Samandağ Sahili ile Asi Nehri'nin buluştuğu noktada yürüyüş yaptığı sırada karaya vuran vatoz balığını gören Ünal Kahraman, balığı denize ulaştırarak tekrar hayata döndürdü. Balığı hayata döndürme sürecinde yaptığı hareketler ve balığa gösterdiği sıcak ilgiyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Ünal Kahraman, vatozla beraber çok sayıda yengecin de hayatını kurtardığını söyledi. Balıkların fırtınadan kaynaklı olarak karaya vurduğunu dile getiren Kahraman, “Yürüyüş yaparken denize bir gün önce, Asi Nehri'nden nilüferler açıktan denize dökülmüşler. Denizde fırtınayla beraber bunları hep karaya atmış. Dikkatimi çekti, bu nilüferlerin arasında küçük küçük balıklar vardı. Özellikle barbunlar, minik kefal yavruları falan. O ara böyle bir vatozla karşılaştık. Yani su birikintisinin içerisinde can çekişiyordu. Böyle komik bir an oldu bizim içinde. Vatozun familyası, kemani dediğimiz bir balık burnu uzun bunun. Yenilebilir bir balık aslında ama tabi çok küçük. Hayatını kurtaralım istedik. Birkaç tanede yengeç böyle ters dönmüşlerdi, onların da hayatını kurtardık. Fırtınadan çok yorulmuşlar belli ki, çünkü denizden yaklaşık 4-5 metre gerideydi” dedi.

Vatoz balığının yüzünün insan siluetini andırması nedeniyle yüzüne sevimli geldiğini ifade eden Ünal Kahraman, “Vatoz balığının ters yüzünün insana benzediğini görürsünüz, eğer denk gelirse. Videoda da izlediğinizde öyle göreceksiniz. Aynı bir insan siluetinde kaşı, gözü, dudakları falan. Öyle bir gıdı gıdı yapasım geldi kerataya. Sonrada uzaklaştık. Ayakkabım falanda müsait olmadığı için seyreden dostlarımız yanlış anlamasınlar biz doğa ve hayvan severiz. Ayağımız ıslanmasın diye attığımız mesafe yaklaşık 1,5-2 metre falandır, balığa o mesafeden bir şey olmaz” açıklamalarında bulundu.

Mehmet Bayrak

